Овечкин — об окончании карьеры: зависит от здоровья, не хочу быть сломанным
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как долго рассчитывает продолжать игровую карьеру. Российский форвард отметил, что не хочет заканчивать играть «сломанным» и отметил, что после окончания карьеры хочет играть с детьми.
«У меня ещё два года контракта. В следующем году, возможно, будет локаут, поэтому, посмотрим, где буду играть. Всё будет зависеть от здоровья, потому что я не хочу быть сломанным. После завершения карьеры хочется играть с детьми и чувствовать себя нормально. Возглавлю ли я Министерство спорта России? Давайте посмотрим, потом будет всё видно», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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