Помните Овечкина с пивом в Сочи? Теперь звёзды НХЛ не прячут алкоголь

Овечкин, Малкин и Ковальчук любят пиво, а Панарин выпил виски перед тем как подписать контракт на $ 81,5 млн.

Тема употребления алкоголя в хоккее в последнее время поднимается довольно часто. На чемпионате мира в Братиславе словацкие СМИ приписали игрокам сборной России 200 выпитых кружек пива во время командного ужина, пытаясь выставить их в неподобающем свете. Недавно главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о питейной культуре среди судей и общественной реакции на это. Разбираемся, как к алкоголю относятся в России и НХЛ, что об этом думают учёные и врачи.

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Кто из наших не боится выпить на публике

В России к выпивающим хоккеистам относятся настороженно. Если команда проиграет, всё тут же готовы списать на алкоголь, даже если игроки выпили совсем немного. Тем не менее, в последнее время хоккеисты не прячутся и спокойно говорят о том, что им не чуждо ничто человеческое.

Одно дело – победа на чемпионате мира, или в Кубке Гагарина или Кубке Стэнли – это веселье стоит особняком. Мы же поговорим о потреблении алкоголя без привязки к празднику. Помните, как на Олимпиаде в Сочи Александра Овечкина засняли с бокалом пива? Для сборной России хоккейный турнир к тому времени закончился — наши вылетели в четвертьфинале, и капитан «Вашингтона» с грустью наблюдал за финалом между Канадой и Швецией. Овечкин и сейчас может спокойно может появиться на публике с чем-нибудь горячительным. Сидеть в лобби отеля с друзьями, потягивая пиво, или показывать составляющие своей «секретной диеты» (пиво, чипсы и мороженое).

Артемий Панарин признался, что успокаивал нервы алкоголем перед подписанием $ 81,5-миллионного контракта с «Рейнджерс». «Я посидел, подумал, мы с Алисой разговаривали. На самом деле паника была внутри меня, потому что в последний день (для принятия решения) никакой определённости не было. Уже выпил виски в 11 утра — нервничал, а надо было принимать решение», — рассказал он «РИА Новости».

Позже он подробнее поговорил на тему алкоголя: «Не сказать, что я много пью по ходу сезона. Но у нашего менталитета есть проблема – мы не знаем меры. Нужно правильно воспитывать культуру алкоголя. Можно выпить два бокала вина вечером – и ничего не случится. Не нужно жрать самогон по три литра. Не вижу ничего страшного в том, чтобы выпивать культурно. В сезоне я делаю именно так. В отпуске, соответственно, строго по менталитету», — заявил Панарин «Спорт-Эксперссу».

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Не боится признаться в употреблении спиртного и Илья Ковальчук. Правда, позже он призвал своих подписчиков в «Инстаграме» не пить много пива в отпуске. Видимо, сработал общественный резонанс его слов, и Илья захотел смягчить свои высказывания.

«Ужасно, что Ковальчук пропагандирует алкоголь». Боец критикует хоккеиста Ковальчук считает, что пиво помогает восстановиться. У Александра Шлеменко другая позиция.

Евгений Малкин тоже не прочь в свободное время пропустить бокальчик вина или бутылочку пива. У него три Кубка Стэнли, ему незачем оправдываться. Да и в злоупотреблении ни Малкин, ни Овечкин, ни Ковальчук с Панариным замечены не были.

А как в НХЛ?

Два года назад ирландский игрок в хёрлинг (что-то вроде хоккея на траве) Ли Чин участвовал в реалити-шоу, по правилам которого он должен был провести неделю в составе «Ванкувера». Вернувшись из поездки, он рассказал, как много пьют профессиональные хоккеисты.

«За день до матча они пили кружку за кружкой, я не мог в это поверить. На обеде некоторые ребята заказали по две кружки пива. Я же пил только воду и спросил их, играют ли они завтра. Они невозмутимо посмотрели на меня и ответили: «Конечно».

Там есть такая штука, называется «неожиданный приём». Если игрок не в форме или долго не забивает, то его отправляют в бар. Он должен напиться до чёртиков, а на следующий день выйти на игру, как будто ему ни до чего нет дела. Они ему говорят: «Иди, выпей 20 кружек пива, переспи с парой девушек, делай, что хочешь и возвращайся завтра». Так они и живут, такая там культура. Они верят, что у них должно быть право снять напряжение и отвести душу».

Конечно, не стоит воспринимать его слова буквально – игроки «Ванкувера» наверняка приукрасили свои истории, но в целом, в НХЛ нет никакого запрета на алкоголь. А об оригинальном способе преодолеть чёрную полосу, напившись, в хоккее давно известно. Это могут делать и в одиночку, и целой командой.

Зимой «Сент-Луис» был на последнем месте, и приехал на выезд в Филадельфию. Несколько игроков перед матчем пошли в бар оторваться и посмотреть матч по американскому футболу. А на следующий день выиграли 3:0.

Игрокам никто и слова не сказал после того, как эти видео попали в сеть. Команда вышла из кризиса, из оставшихся 42 игр регулярки «Сент-Луис» выиграл 28, а затем победил в Кубке Стэнли. Песня, звучавшая весь вечер в том баре, стала победным гимном «блюзменов».

В НХЛ есть хоккеисты, у которых были или есть проблемы с алкоголем. Из свежих примеров можно вспомнить Майкла Ферланда и Зака Кассиана – оба в своё время проходили реабилитацию, и оба продолжают играть в НХЛ. Но это не повальные случаи, чаще всего игроки просто позволяют себе расслабиться в свободный вечер, как обычные люди. Если это не выливается в проблемы на льду, никто не беспокоится.

«Во время сезона врачи не рекомендуют употреблять спиртное»

Год назад «Чемпионат» подробно писал о влиянии алкоголя на профессиональных спортсменов. Добавим также мнение американского профессора Дэвида Кэмерон-Смита, который пришёл к выводу, что спиртное может сделать спортсмена более подверженным травмам, потому что снижает способность организма накапливать энергию и замедляет процесс восстановления.

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Кэмерон-Смит отмечает и плюсы умеренного употребления алкоголя (противовоспалительный эффект, наличие антиоксидантов), но «тот же эффект можно достичь, употребляя брокколи, брюссельскую капусту и многие другие овощи и фрукты. Кто-то оправдывает употребление алкоголя тем, что там содержатся антиоксиданты, но надо просто лучше питаться», — заключает профессор.

Врач сборной России Егор Козлов выразил профессиональную точку зрения на тему совместимости алкоголя и спорта: «Моё мнение и мнение научной медицины заключается в том, что алкоголь способен снижать функциональную готовность спортсмена и отражаться на физическом состоянии, мы исходим из таких стандартов. А дальше каждый сам решает, что для него является алкоголем, – бокал пива, бутылка водки или ящик водки.

В НХЛ игрок может себе позволить выпить вечером или после игры пару бокалов пива или бокал вина, такой опыт есть. Во время сезона врачи не рекомендуют употреблять спиртное, но хоккеисты – взрослые люди, каждый знает свою норму. У нас профессиональные клубы, где никто не следит за игроками, в этом мы от НХЛ серьёзно не отличаемся. Каждый волен делать, что хочет, у игроков будут спрашивать не за то, что он ел и пил, а за его профессиональную деятельность», — сказал Козлов «Чемпионату».

Игроки сами решают – пить или не пить. Кто-то «на ЗОЖе» и не позволяет себе ни капли спиртного даже в отпуске, кто-то любит пропустить бокальчик-другой за ужином. Главное – знать меру.

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