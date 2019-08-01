Тренер «Эдмонтона»: Нил потерял уверенность, другие игроки «Калгари» были лучше

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт поделился мнением о переходе в свою команду нападающего Джеймса Нила.



«Я говорил с Джеймсом после обмена. Он начинал играть в НХЛ у меня в „Далласе“, и я его хорошо знаю. Он рад, что у него есть шанс вернуться на свой уровень. Я знаю, как он работал этим летом. Он очень старался. На следующей неделе мы встретимся и проведём некоторое время вместе. Он рад, что стал игроком „Ойлерз“. Думаю, он замечательно впишется в состав. Я уже говорил с ним два или три раза. С мотивацией у него всё в порядке.



Думаю, что его проблемы можно объяснить сочетанием двух факторов. Он неудачно сыграл, потому что его неправильно использовали. У него были травмы, и он потерял уверенность. Когда такое происходит, сложно прийти в себя. Его команда хорошо провела весь чемпионат. Думаю, что другие хоккеисты выступили лучше него», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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