Меняют «недвижимость». Кто выиграл в обмене Лучича и Нила?

Это был лишь третий трейд в истории между соперниками по «Битве при Альберте».

В конце прошлой недели безмятежное отпускное спокойствие в НХЛ было нарушено крупным обменом, который сразу же получил статус большого сюрприза. Дело в том, что команды сменили хоккеисты, обменять которых считалось невозможно из-за «тяжёлых» контрактов и скромной статистики. А обмен осуществили злейшие враги по канадской провинции Альберта — «нефтяники» и «огоньки».

«Калгари» получил:

нападающего Милана Лучича (6 голов, 14 передач в 79 матчах прошлого сезона),

условный третий раунд драфта-2020.

Кэпхит — $ 5,25 млн (контракт действует ещё 4 сезона, есть пункт о невозможности перемещения).

«Эдмонтон» будет продолжать выплачивать 12,5% зарплаты Лучича ($ 750 тыс. в год).



«Эдмонтон» получил:

нападающего Джеймса Нила (7 голов, 12 передач в 63 матчах прошлого сезона).

Кэпхит — $ 5,75 млн. (контракт действует ещё 4 сезона).

О том, что обоим форвардам, которые находятся на низшей точке своих карьер, нужна смена обстановки, говорили давно. И Лучич, и Нил, вспыхнувшие неплохой игрой на короткое время, смогли заполучить серьёзные договоры, но потраченные на них деньги не окупились. Оба контракта считались абсолютной недвижимостью для клубов, но боссы Кен Холланд и Брайан Треливинг отыскали возможность для сделки. Получилось креативно и смело, хотя, возможно, это был обмен шила на мыло.

«Калгари» обменял Джеймса Нила в «Эдмонтон» на Милана Лучича

Почему выиграл «Эдмонтон»

Оба форварда провели абсолютно худшие сезоны в своей карьере. Нил, приехавший в «Калгари» прошлым летом из «Вегаса», где он в дебютный сезон «рыцарей» забил 25 голов, в составе «огоньков» откровенно провалился. Бывший партнёр Евгения Малкина по звену не набрал даже 20 очков, получая не самое плохое среднее игровое время (14 минут и 57 секунд). Джеймс рассматривался руководством «Флэймз» как потенциальный форвард двух первых звеньев, но эти надежды быстро растаяли. Неудачная игра и травмы привели к тому, что Нил перестал занимать место в топ-6 и переместился в сдерживающее звено, а иногда и вовсе оказывался в запасе.

Можно предположить, что генеральный менеджер «Ойлерз» Кен Холланд продолжает верить в нападающего, который 8 лет назад в составе великолепного «Питтсбурга» смог забить 40 голов за сезон. В своё время Холланд во время работы в «Детройте» подписал не один «мёртвый» контракт, но, перейдя на работу в стан «нефтяников», старается исправить ошибки, допущенные предшественниками. Нил снова стал восприниматься как кандидат на два первых звена, а возможное сочетание с лидерами команды Коннором Макдэвидом и/или Леоном Драйзайтлем способно максимизировать пользу форварда и перезапустить его карьеру.

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«Давайте будем реалистами. Даже несмотря на то что Нил провалился в «Калгари», он мгновенно стал лучшим вариантом, который есть у «Эдмонтона», чтобы заполнить пустоту в топ-6 форвардов. Мало того что Нил большой и габаритный, а значит, может оказывать физическое воздействие на соперников, так он ещё и остаётся единственным ветераном «Ойлерз», у которого есть атакующий потенциал. Его «родословная» по-прежнему хороша», — отметил обозреватель The Hockey News Стивен Эллис.



Нынешним летом Нил уже начал работать вместе с Коннором Макдэвидом, проводя предсезонную подготовку у знаменитого Гари Робертса. «Глядя на Коннора, сам становишься лучше. Он активно тренируется каждый день, с ним очень интересно работать», — сказал Нил. В «Калгари» он никогда не играл в ведущей тройке с Шоном Монаханом и Джонни Годро, а в сочетании с талантливыми партнёрами Джеймс может обрести вторую молодость и вернуться хотя бы на уровень позапрошлого сезона, когда на его счету было 25 голов. Учитывая дефицит квалифицированных нападающих в глубине состава, шанс Нилу «нефтяники» точно предоставят. Если он его использует, Холланд может считать себя абсолютным победителем в этом обмене, а «зарплатный хвост», который будет платить Нилу «Калгари» станет приятным бонусом и бальзамом для болельщиков «Ойлерз».



Пока этот обмен можно назвать редкой торговой победой «нефтяников» и первым положительным шагом, который предпринял Холланд на новом месте работы.

Трейд Лучича и Нила стал лишь третьим обменом в истории между «Калгари» и «Эдмонтоном» и самым крупным.



2010 год: «Калгари» получил форварда Стива Стэйоса, «Эдмонтон» приобрёл защитника Аарона Джонсона и третий раунд драфта-2011 (Трэвис Эваник).



2013 год: «Калгари» приобрёл защитника Ладислава Шмида и голкипера Оливье Руа, «Эдмонтон» получил нападающего Романа Горака и вратаря Лорана Броссуа.

Почему выиграл «Калгари»

Турнирные дела у «Флэймз» выглядели повеселее, чем унылое барахтанье «Эдмонтона» в подвале турнирной таблицы. Босс «огоньков» Брэд Треливинг сделал попытку исправить собственный же крупный промах, поскольку Нил оказался слишком медленным и инертным форвардом и для команды, и для лиги в целом. «Калгари» не так уж нуждался в нападающем, способным забивать 10-15 голов за сезон, а вот хороший силовик и специалист по «залезанию под кожу» был необходим. В лице грозного Лучича «огоньки» получили именно такого игрока, который способен включить мускулы для защиты Годро и Монахана.



В последние пару лет Лучич дрался очень мало (шесть боёв за два сезона), но взял на себя роль охранника Макдэвида, против которого соперники старались действовать аккуратно, не рискуя связываться с его телохранителем. Если бомбардирский талант в Милане окончательно уснул, «Калгари» не будет слишком расстроен, поскольку набирать очки в этой команде есть кому. А если учесть, что в стане «Флэймз» есть такие агитаторы, как Сэм Беннет и Мэттью Ткачук, «Калгари» может стать коллективом с разумным балансом технарей и силовиков.



«С такой командой никому из соперников не будет весело. Закон джунглей по-прежнему действует. Запугивание остаётся частью игры», — смело заявил Треливинг, который уже намекнул, что основная задача Лучича — бить, ввязываться в стыки и выводить оппонентов из себя. Скорость катания и общий тонус у Лучича остаётся достаточно высоким, чего нельзя сказать про Нила. Даже если атакующий потенциал Нила окажется выше, «Калгари» не сможет винить себя в этом, так как место в двух первых звеньях «Флэймз» Джеймс завоевать не смог.

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Почему оба клуба остались при своих

Обменять этих нападающих можно было либо на друг друга, либо полностью отказавшись от компенсации ради избавления от балласта. Обоим форвардам исполнился 31 год, а это не лучший возраст, когда игра не клеится, а контракт выглядит чрезмерно раздутым.

И Нил, и Лучич имеют все шансы на продолжение своего спада, поскольку шансы исправить ситуацию им предоставлялись и раньше, но регресс лишь усиливался. Эффект новизны и смена обстановки способна сработать на игроков, но он может взаимно компенсироваться огромным давлением, поскольку именно на этих нападающих теперь направлено всё внимание прессы и болельщиков. Придя из лагеря злейших врагов, Нил и Лучич обязаны показать свой лучший хоккей, в противном случае их затравят ещё сильнее.



И всё же стоит отдать клубам должное за смелость и появление новой интересной интриги, поскольку «Битва при Альберте» теперь получит новые краски, а уровень взаимной ненависти может стать фантастическим.