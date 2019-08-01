Президент «Рейнджерс» — о выкупе Шаттенкирка: решение было очень трудным
Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон прокомментировал решение выкупить контракт защитника Кевина Шаттенкирка.
«Сегодняшнее решение было принимать очень трудно. Кевин — отличный человек и товарищ по команде, он чрезвычайно гордился, что был „рейнджером“. Желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем», — приводит слова Дэвидсона официальный сайт команды.
В минувшем сезоне 30-летний защитник забросил две шайбы и сделал 26 результативных передач в 73 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-15». Контракт Кевина рассчитан ещё на два сезона со среднегодовой зарплатой $ 6,65 млн. По информации портала CapFriendly, платёжная ведомость «синерубашечников» составляет $ 85,6 млн при потолке зарплат $ 81,5 млн.
«Нью-Йорк Рейнджерс» подтвердил выкуп контракта Шаттенкирка
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