Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Китайские игроки вдвоём жестоко избили не сопротивлявшегося соперника

Китайские игроки вдвоём жестоко избили не сопротивлявшегося соперника
Хоккей / Прочие 0

На Национальных молодёжных играх в Китае произошёл неприятный инцидент. Во время матча команд из Шэньчжэня и Гонконга хоккеисты Шэньчжэня начали избивать соперников. На момент начала драки хоккеисты Шэньчжэня проигрывали со счётом 2:11.

На льду сразу началось несколько стычек, игроки Шэньчжэня у борта избили не сопротивлявшегося игрока соперников. Хоккеисты били оппонента, несмотря на протестующие крики зрителей.

Китайская федерация хоккея уже заявила, что провела тщательное расследование инцидента, и пообещала, что подобное не повторится. Трое хоккеистов из Шэньчжэня получили дисквалификации сроком на один год. Игроки из Гонконга не получили тяжёлых травм.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент