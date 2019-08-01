Китайские игроки вдвоём жестоко избили не сопротивлявшегося соперника

На Национальных молодёжных играх в Китае произошёл неприятный инцидент. Во время матча команд из Шэньчжэня и Гонконга хоккеисты Шэньчжэня начали избивать соперников. На момент начала драки хоккеисты Шэньчжэня проигрывали со счётом 2:11.



На льду сразу началось несколько стычек, игроки Шэньчжэня у борта избили не сопротивлявшегося игрока соперников. Хоккеисты били оппонента, несмотря на протестующие крики зрителей.



Китайская федерация хоккея уже заявила, что провела тщательное расследование инцидента, и пообещала, что подобное не повторится. Трое хоккеистов из Шэньчжэня получили дисквалификации сроком на один год. Игроки из Гонконга не получили тяжёлых травм.

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