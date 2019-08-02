Бобровский рассказал, против кого сложнее всего играть в НХЛ

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, в каких ситуациях ему становится неуютно на льду.



«В НХЛ сложнее всего играть против слаженной пятёрки хоккеистов. Когда пять игроков действуют быстро, твой «компьютер» должен работать на 360 градусов, ты должен видеть каждого соперника. К примеру, у «Тампы» и «Вашингтона» хорошие бригады большинства, в позапрошлом сезоне очень сильно играл «Питтсбург». У них довольно много вариантов.



Ты должен просчитывать три-четыре возможных развития событий, и в такой ситуации тяжело сконцентрироваться на одном броске. Вратарь перестаёт чётко чувствовать игру, в голове появляются какие-то сомнения, нагрузка становится весьма серьёзной», — сказал Бобровский в интервью YouTube-каналу Commandos.



В межсезонье уроженец Новокузнецка подписал с «пантерами» семилетний контракт на $ 70 млн.

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