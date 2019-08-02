Толванен: хочу как можно скорее закрепиться в НХЛ

Нападающий системы «Нэшвилл Предаторз» Ээли Толванен выразил надежду, что в скором времени ему удастся пробиться в НХЛ.
«Думаю, что это был важный год для меня. АХЛ далеко не самая простая лига. В «Милуоки» мы играли примерно по той же системе, что и в «Нэшвилле», так что у меня не возникло серьёзных сложностей. Думаю, что мне удалось значительно улучшить игру в обороне. В прошлом сезоне я провёл всего несколько матчей в НХЛ, но успел осознать, насколько там другой мир. Конечно, мне хотелось бы играть в сильнейшей лиге. Каждый хоккеист мечтает об этом, и я не исключение. Хочу играть в НХЛ как можно скорее», — приводит слова финна официальный сайт НХЛ.
В регулярном чемпионате НХЛ финский форвард сыграл только в четырёх матчах за основную команду «Нэшвилла», записав на свой счёт 2 (1+1) балла при показателе полезности «+2» и 0 минут штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около 13 минут за матч.
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