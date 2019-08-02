К. Курашёв: в России если игрок говорит с тренером, он — стукач или подлиза

Главный тренер «СКА-Невы» Константин Курашёв рассказал о трудностях в общении с молодыми российскими хоккеистами.



«Многие мне говорят, что не привыкли к неформальному общению с тренером. «У нас если игрок разговаривает с тренером, то он или стукач, или подлиза», — мне говорят. Я, конечно, был этому удивлён, ведь я просто хочу поговорить со своим игроком, чтобы мы друг друга лучше узнали, поэтому спрашиваю про родителей, интересы и так далее. Мне важно узнать, есть ли у него братья-сёстры, ведь от этого будет зависеть, как он в команде будет себя вести. Меня не то что шокирует поведение наших ребят, но начинаешь разговаривать с молодым парнем, а он не смотрит тебе в глаза, а только вниз. Я объясняю, что это не допрос, я просто поговорить хочу», — приводит слова Курашёва Sport24.



Ранее Курашёв в течение длительного времени работал в швейцарском хоккее.

