Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крикунов: изначально «Динамо» хотело идти вперёд только с русскими хоккеистами

Крикунов: изначально «Динамо» хотело идти вперёд только с русскими хоккеистами
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов оценил сбор команды и поделился мнением о селекции клуба.

«В принципе, мы провели нормальный сбор. Был момент, когда у нас было шесть травмированных игроков. Сейчас у нас один такой в лазарете находится, это Полыгалов. Ерёменко не считаем, у него аппендицит, это не травма. Такое может произойти с любым человеком в любой момент. А так, все остальные ребята здоровы, всё нормально.

Что касается селекции, все эти вопросы будут стоять у любой команды в нашей лиге до последнего дня, когда возможны все переходы, дозаявки. У «Динамо» остались вакантными две легионерские позиции? У нас как-то изначально было, что мы вообщем пойдём одними русскими игроками, но у команды был Индрашис на контракте, и он, естественно, остался. Так что не думаю, что оставшиеся места займут легионеры», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Кого собрали на Западе? Рейтинг легионеров КХЛ
ЦСКА здесь не на первом месте, а СКА снова сделал ставку на иностранцев.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент