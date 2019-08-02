Крикунов: изначально «Динамо» хотело идти вперёд только с русскими хоккеистами

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов оценил сбор команды и поделился мнением о селекции клуба.
«В принципе, мы провели нормальный сбор. Был момент, когда у нас было шесть травмированных игроков. Сейчас у нас один такой в лазарете находится, это Полыгалов. Ерёменко не считаем, у него аппендицит, это не травма. Такое может произойти с любым человеком в любой момент. А так, все остальные ребята здоровы, всё нормально.
Что касается селекции, все эти вопросы будут стоять у любой команды в нашей лиге до последнего дня, когда возможны все переходы, дозаявки. У «Динамо» остались вакантными две легионерские позиции? У нас как-то изначально было, что мы вообщем пойдём одними русскими игроками, но у команды был Индрашис на контракте, и он, естественно, остался. Так что не думаю, что оставшиеся места займут легионеры», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 2 августа 2019
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