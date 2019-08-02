Крикунов: Полыгалов — не звёздный игрок, но это крепкий середняк

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, с чем были связаны частые перестановки в звене Вадима Шипачёва, и поделился мнением о приобретении нападающего Игоря Полыгалова.



«Смена партнёров в звене Шипачёва? У нас травма была у Алексеева, например. Мы пробовали сочетания, это нормальная ситуация. Нет ведь такого, что всегда всё хорошо. Один год у тебя может звено играть великолепно, а на следующий год эти же игроки могут действовать хуже.



Полыгалов? Дело не в том, что он мой воспитанник. Я смотрю игроков, которые нам необходимы. Его я знаю больше, чем других. Мы с ним долго работали, лет пять. Мы пробовали другие варианты. Не скажу, что это звёздный игрок, но это крепкий середняк», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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