Талгат Жайлауов вернулся в «Барыс»

Хоккейный клуб «Барыс» подписал контракт с нападающим сборной Казахстана Талгатом Жайлауовым, информирует официальный сайт казахстанской команды. 34-летний игрок подписал двухстороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.



Прошлый сезон известный форвард провел в системе усть-каменогорского «Торпедо». За 28 матчей в Высшей хоккейной лиги он заработал 18 (9+9) очков. Также в составе «Алтая Торпедо» Талгат принял участие в 23 играх чемпионата Казахстана (включая плей-офф), в которых набрал 25 (14+11) баллов.



На чемпионате мира в первом дивизионе, прошедшем в столице Казахстана, Жайлауов провел пять матчей в составе национальной сборной и записал на свой счёт 4 (1+3) балла.



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