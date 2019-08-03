Минское «Динамо» подписало Дрю Шора

Минское «Динамо» подписало контракт с 28-летним нападающим Дрю Шором, информирует официальный сайт команды из Беларуси.



После игры в Северной Америке в 2016 году Дрю перебрался в Старый Свет — в швейцарскую NLA. Выступал за «Клотен» и «Цюрих». В 105 матчах заработал 84 (33+51) очка. Вместе с «Клотеном» выиграл Кубок Швейцарии — 2017, с «Цюрихом» — чемпионат. Дважды участвовал в хоккейной Лиге чемпионов.



В ходе прошлого сезона нападающий перебрался в КХЛ — в «Куньлунь Ред Стар», где стал одноклубником Марка-Андре Граньяни. С января по февраль провел 18 встреч и набрал 11 (6+5) баллов.



У американца есть три родных брата, которые тоже играют в хоккей: 26-летний Ник — за «Торонто» (НХЛ), 25-летний Квентин — за «Инди» (ECHL), 19-летний Бэйкер — за университет Гарварда (NCAA).