«Йокерит» показал форму, в которой будет играть в межсезонье

Финский хоккейный клуб «Йокерит» показал форму, в которой будет играть в межсезонье, информирует официальный «твиттер» Континентальной хоккейной лиги.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».



В прошедшем сезоне финская команда вылетела в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию с московским «Динамо» со счётом 2-4. Финны выступают в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2014/15 и ни разу не оставались за бортом плей-офф. Максимальное достижение «Йокерита» — выход во второй раунд плей-офф.



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