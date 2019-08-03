«Йокерит» показал форму, в которой будет играть в межсезонье
Финский хоккейный клуб «Йокерит» показал форму, в которой будет играть в межсезонье, информирует официальный «твиттер» Континентальной хоккейной лиги.
Посмотреть фото также можно в «Твиттере».
В прошедшем сезоне финская команда вылетела в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию с московским «Динамо» со счётом 2-4. Финны выступают в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2014/15 и ни разу не оставались за бортом плей-офф. Максимальное достижение «Йокерита» — выход во второй раунд плей-офф.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 3 августа 2019
-
16:00
-
15:53
-
15:26
-
15:14
-
15:07
-
15:04
-
14:54
-
14:06
-
14:06
-
13:15
-
12:53
-
12:25
-
12:18
-
12:15
-
12:06
-
11:34
-
11:19
-
11:10
-
10:57
-
10:37
-
09:57
-
09:27
-
08:50
-
08:28
-
08:23
-
00:02
- 2 августа 2019
-
23:28
-
22:42
-
22:29
-
22:20
-
22:13
-
21:51
-
21:05
-
20:49
-
20:41
Партнерский контент