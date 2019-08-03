Крикунов: у молодых игроков есть ошибки, но отношением к работе я доволен

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги товарищеского матча с «Торпедо» (1:2).



«В сегодняшнем матче мы дали всем хоккеистам сыграть поровну, кроме Баранова. Вратари сыграли по 30 минут, все звенья выходили и в большинстве, и в меньшинстве. Что касается вратарей, то в связи с травмой Ерёменко мы понимаем, что Бочарову и Кузнецову предстоит начать сезон. В целом же была задача посмотреть молодых ребят.



У молодых игроков есть недоработки, ошибочки. На то они и молодые ребята. Но отношением к работе я доволен. Впереди Кубок губернатора Нижегородской области. Мы всегда ставим задачу выиграть, но подготовка к сезону — важнее», — приводит слова Крикунова официальный сайт бело-голубых.

Крикунов: изначально «Динамо» хотело идти вперёд только с русскими хоккеистами