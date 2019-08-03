Шикин: вратари — особая коалиция мазохистов, которые любят боль

Голкипер «Сочи» Дмитрий Шикин поделился мнением о матче с рижским «Динамо» (1:2 Б) на турнире Sochi Hockey Open.



«Буду стараться, показывать высокий уровень каждую игру. Надеюсь, тренеры в меня верят и будут доверять матчи. Будет ли мне комфортнее без Барулина? Работа ничем не отличается, я как работал, так и работаю, стараюсь не обращать на это внимание.



Хайлайты вратарей НХЛ смотрю, в прошедшем плей-офф было много хороших спасений. Что-то для себя выбираю, присматриваюсь. Но эксперименты остаются на тренировке, на играх стараюсь играть более надёжно.



Буллит в стиле Кучерова без броска? Не сказал бы, что пропустить такой гол значит остаться в дураках. Буллиты — это вообще лотерея, сложно предугадать, что сделает нападающий. Не считаю, что пропустить такой гол это позор.



Момент с моим сейвом клюшкой? Как говорит наш тренер, борись до конца, а там будь что будет. Так получилось, рад, что выручил команду.

Трапеция поспособствует зрелищности и голам. Когда идёт вброс в угол, и ты не можешь помочь защитникам, у соперника есть время посмотреть, отдать, набросить на ворота. Это больше моментов и больше голов.



Новая амуниция? Посмотрите, я весь синий! Вот синяк, вот, у меня ещё и красивый синий палец. Это наша работа, мы — особая коалиция людей, мазохистов, которые любят, чтобы на них были синяки, любят боль. Броски иногда влетают по необъяснимой траектории, и приходится ловить, чем можешь, иногда и голой рукой. Это хорошо, это идёт на пользу», — передаёт слова Шикина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.