Ричмонд: Алексеев станет слабым звеном, у него будут проблемы со скоростями НХЛ

Директор по развитию клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Стив Ричмонд поделился мнением о российском защитнике Александре Алексееве, выбранном под 31-м номером драфта.



«Травма Алексеева в матче WHL? Я был на той игре, и всё случилось как раз напротив того места, где я сидел. Я был уверен, что с коленом всё плохо. Думал, что для него всё закончено. Страшный был момент.



Он был одним из самых крупных и сильных ребят в молодёжном хоккее. Теперь он станет слабым звеном, потому что будет молодым пацаном среди взрослых мужиков. Проблемы у него, скорее всего, могут возникнуть с адаптацией к скоростями во взрослом хоккее и с тем, что там все происходит намного быстрее. Он делает большой и очень серьёзный шаг. Он всегда был непростым. Но у него есть время, и мы не будем его торопить», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

Алексеев: говорят, что я могу появиться в НХЛ уже в этом сезоне? Это приятно