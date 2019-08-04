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Ричмонд: Алексеев станет слабым звеном, у него будут проблемы со скоростями НХЛ

Ричмонд: Алексеев станет слабым звеном, у него будут проблемы со скоростями НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Директор по развитию клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Стив Ричмонд поделился мнением о российском защитнике Александре Алексееве, выбранном под 31-м номером драфта.

«Травма Алексеева в матче WHL? Я был на той игре, и всё случилось как раз напротив того места, где я сидел. Я был уверен, что с коленом всё плохо. Думал, что для него всё закончено. Страшный был момент.

Он был одним из самых крупных и сильных ребят в молодёжном хоккее. Теперь он станет слабым звеном, потому что будет молодым пацаном среди взрослых мужиков. Проблемы у него, скорее всего, могут возникнуть с адаптацией к скоростями во взрослом хоккее и с тем, что там все происходит намного быстрее. Он делает большой и очень серьёзный шаг. Он всегда был непростым. Но у него есть время, и мы не будем его торопить», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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