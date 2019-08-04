Кожевников: на ЧМ-2019 игроки сборной России не защитили свой выбор капитана

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о капитане сборной России на ЧМ-2019.



«Выбор капитаном на ЧМ-2019 Ковальчука, а не Овечкина? Насколько знаю, капитан команды выбирался игроками. Если результатом они не смогли свой выбор защитить, значит, могут возникать вопросы. Кстати, Ковальчук очень старался, работал на команду даже в четвертом звене. Жаль, в Словакии игра у него все-таки не сложилась.



В любом случае, у меня основные вопросы не к игрокам сборной России, а к тренерам. Было видно, что тренерский штаб во главе с главным тренером в матче с финнами поплыл, да и матч за третье место, по большому счету, вытянул вратарь. Изменения, которые произошли в штабе сборной России летом, считаю оправданными», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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