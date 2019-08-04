Кожевников: на ЧМ-2019 игроки сборной России не защитили свой выбор капитана

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о капитане сборной России на ЧМ-2019.
«Выбор капитаном на ЧМ-2019 Ковальчука, а не Овечкина? Насколько знаю, капитан команды выбирался игроками. Если результатом они не смогли свой выбор защитить, значит, могут возникать вопросы. Кстати, Ковальчук очень старался, работал на команду даже в четвертом звене. Жаль, в Словакии игра у него все-таки не сложилась.
В любом случае, у меня основные вопросы не к игрокам сборной России, а к тренерам. Было видно, что тренерский штаб во главе с главным тренером в матче с финнами поплыл, да и матч за третье место, по большому счету, вытянул вратарь. Изменения, которые произошли в штабе сборной России летом, считаю оправданными», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
- 4 августа 2019
-
13:56
- 1 августа 2019
-
16:58
- 27 июля 2019
-
22:45
- 26 июля 2019
-
22:30
-
22:04
-
12:15
- 25 июля 2019
-
16:45
-
15:45
- 23 июля 2019
-
20:14
- 18 июля 2019
-
18:29
- 16 июля 2019
-
11:15
- 14 июля 2019
-
10:20
-
08:15
- 13 июля 2019
-
22:28
-
11:36
- 11 июля 2019
-
09:00
- 10 июля 2019
-
23:45
-
22:26
-
20:06
-
20:03
-
19:56
-
11:32
-
10:28
-
10:00
-
09:00
- 9 июля 2019
-
23:00
-
20:02
- 8 июля 2019
-
09:36
- 6 июля 2019
-
23:39
-
22:51
- 4 июля 2019
-
18:52
- 3 июля 2019
-
15:55
- 25 июня 2019
-
11:42
- 14 июня 2019
-
08:35
- 13 июня 2019
-
19:39