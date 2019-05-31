«Ужасно, что Ковальчук пропагандирует алкоголь». Боец критикует хоккеиста

Пивная тема, неожиданно всплывшая во время чемпионата мира по хоккею после публикации в словацких СМИ, удивительным образом продолжает оставаться на плаву. Стоит напомнить, что в первоначальной новости, появившейся на страницах портала sport24.pluska.sk, были опубликованы кадры с командного ужина сборной России по хоккею во время чемпионата мира 2019 года. Ужин состоялся сразу после матча группового турнира с Чехией (3:0) — эта игра прошла 13 мая.
«Были люди, которые вообще не пили»
На фото были запечатлены хоккеисты сборной России внутри и около одного из популярных ресторанов азиатской кухни в Братиславе в вечернее время. На столе находились пивные бокалы (по утверждениям источника, их было около 160).
Несколько дней назад капитан сборной России Илья Ковальчук дал комментарий по поводу информации о том пивном ужине команды.
«Мы поехали сами, после игры. Игровой день, победили чехов, взяли автобус и поехали в ресторан. Посидели, выпили пива, поели суши. В 10:30 мы были в гостинице. Какие проблемы? 160 литров пива? Я бы мог написать, что и 200. Если всё будем читать, что на заборе написано… Были люди, которые вообще не пили. Может, кто-то всё один выпил. Я лично выпил кружки три-четыре. После игры спокойно могу себе позволить выпить пива», — сказал Ковальчук в интервью каналу «Спорт-экспресс» в YouTube.
«Был бы тренером — похвалил бы»
Примечательно, что даже во время турнира вся хоккейная общественность отнеслась к факту употребления российскими игроками пива очень спокойно.
«Пусть лучше посчитают, сколько килограммов штанги они подняли, сколько километров кроссов они пробежали. Шесть бокалов пива — это они даже жажду не утолили. Я считаю, что можно только порадоваться за то, что наши хоккеисты умеют всё-таки пить. Спросите у наших легенд — например у Бориса Петровича Михайлова, сколько они пили. Есть известная поговорка: кто не пьёт, тот не выигрывает. Так что всё правильно. Я считаю, что молодцы ребята. Я им ставлю пять. Был бы тренером — похвалил бы», — отметил в интервью «Чемпионату» хоккейный эксперт Андрей Николишин.
«В североамериканском хоккее бутылки с пивом прямо в раздевалке стоят. Выпить после игры, чтобы организм восстановился, чтобы привести в порядок водный режим, это нормально. Это делается, чтобы появилось желание поесть, потому что после серьёзного напряжения в матче аппетит совершенно пропадает, восстанавливаться можно довольно долго. В режиме турнира спортсмены иногда это применяют, тут ничего такого нет», — добавил олимпийский чемпион Александр Пашков.
Единственным, кто стал отрицать очевидное, на удивление, был главный тренер сборной России Илья Воробьёв. ««Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья», — сказал наставник, оставив без внимания и фотографии, и слова самих хоккеистов.
«Ужасно, что известные люди пропагандируют алкоголь»
Казалось бы, пивная тема сразу потеряла к себе интерес, тем более что чемпионат мира уже завершился, а сборная России вернулась домой с бронзой. Однако сразу же после выхода комментария Ковальчука появилась другая яркая речь, автором которой стал российский боец ММА, бывший чемпион промоушена Bellator Александр Шлеменко.
На своей странице в «Инстаграме» он яростно раскритиковал Ковальчука.
«Ужасно, что такие известные люди, которые для многих являются примером, пропагандируют алкоголь, да ещё и рекомендуют его. Никакого восстановления тут и близко быть не может. Это приводит к тому, что вы теряете ещё больше здоровья. В нашей стране огромные проблемы с алкоголем. Видимо, Илья Ковальчук мало общается с простыми людьми, мало ездит по стране. Может, вообще не живёт в нашей стране. И поэтому не видит последствий, к которым приводит такая пропаганда. Публичным людям стоит внимательнее относиться к тому, что они говорят», — написал Шлеменко.
С самым последним тезисом невозможно не согласиться, и в первую очередь это относится к словам самого бойца.
«Публичным людям стоит внимательнее относиться к тому, что они говорят»
В том комментарии, который дал Илья, не было ничего, что могло бы напоминать пропаганду алкоголя или его рекомендацию — хоккеист говорил исключительно про себя, сборную и конкретное событие в виде известного командного ужина. А слова Шлеменко о том, что «Ковальчук мало ездит по нашей стране, а, возможно, вообще в ней не живёт» свидетельствуют о том, что боец ММА про хоккеиста Ковальчука не знает абсолютно ничего.
Последний год Ковальчук действительно не живёт на постоянной основе в России, поскольку играет за клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — этот факт борцу за общественное здоровье, очевидно, неведом. Что же касается поездок по стране, то за шесть лет выступлений за питерский СКА Ковальчук вместе с клубом многократно побывал во всех регионах России, включая глубинку и Дальний Восток, и обвинять его в слабом знании жизни страны вряд ли разумно. Предположение о том, что Илья мало общается с простыми людьми, стоит оставить по причине невозможности подтвердить его или опровергнуть, равно как и размытость самого определения «простых людей».
При этом ни в коем случае не стоит умалять заслуг Александра Шлеменко, который дважды выигрывал Гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды и перенёс несколько серьёзных травм. Его активная гражданская позиция, пропаганда здорового образа жизни и ярого борца с алкоголизацией страны не может вызывать ничего, кроме уважения.
— В марте 2015 года Шлеменко провалил допинг-тест, проведённый сразу после боя Мелвином Манхуфом, — допинг-проба показала значительно превышенный уровень тестостерона по отношению эпитестостерону и наличие анаболического стероида оксандролона.
— В июле 2016 калифорнийский суд частично удовлетворил апелляцию Шлеменко, отменив трёхлетнюю дисквалификацию и снизив сумму штрафа, но сам факт применения допинга россиянину опровергнуть не удалось.
«Публичным людям стоит внимательнее относиться к тому, что они говорят», — эта фраза стала ещё более актуальной после слов Александра. Пусть его пример — пример здорового, сильного, успешного и умного российского мужчины — вдохновит юных последователей и будущих чемпионов. А хоккеистам, которые являются представителем одного из самых успешных для России/СССР видов спорта на протяжении полувека, предоставим возможность самим отвечать за свои слова и поступки.
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