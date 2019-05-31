«Ужасно, что Ковальчук пропагандирует алкоголь». Боец критикует хоккеиста

Пивная тема, неожиданно всплывшая во время чемпионата мира по хоккею после публикации в словацких СМИ, удивительным образом продолжает оставаться на плаву. Стоит напомнить, что в первоначальной новости, появившейся на страницах портала sport24.pluska.sk, были опубликованы кадры с командного ужина сборной России по хоккею во время чемпионата мира 2019 года. Ужин состоялся сразу после матча группового турнира с Чехией (3:0) — эта игра прошла 13 мая.

Наши хоккеисты пили пиво после победы над Чехией. Их снимала скрытая камера Сборная России, кажется, даже не собиралась этого скрывать.

«Были люди, которые вообще не пили»

На фото были запечатлены хоккеисты сборной России внутри и около одного из популярных ресторанов азиатской кухни в Братиславе в вечернее время. На столе находились пивные бокалы (по утверждениям источника, их было около 160).



Несколько дней назад капитан сборной России Илья Ковальчук дал комментарий по поводу информации о том пивном ужине команды.



«Мы поехали сами, после игры. Игровой день, победили чехов, взяли автобус и поехали в ресторан. Посидели, выпили пива, поели суши. В 10:30 мы были в гостинице. Какие проблемы? 160 литров пива? Я бы мог написать, что и 200. Если всё будем читать, что на заборе написано… Были люди, которые вообще не пили. Может, кто-то всё один выпил. Я лично выпил кружки три-четыре. После игры спокойно могу себе позволить выпить пива», — сказал Ковальчук в интервью каналу «Спорт-экспресс» в YouTube.

«Был бы тренером — похвалил бы»

Примечательно, что даже во время турнира вся хоккейная общественность отнеслась к факту употребления российскими игроками пива очень спокойно.



«Пусть лучше посчитают, сколько килограммов штанги они подняли, сколько километров кроссов они пробежали. Шесть бокалов пива — это они даже жажду не утолили. Я считаю, что можно только порадоваться за то, что наши хоккеисты умеют всё-таки пить. Спросите у наших легенд — например у Бориса Петровича Михайлова, сколько они пили. Есть известная поговорка: кто не пьёт, тот не выигрывает. Так что всё правильно. Я считаю, что молодцы ребята. Я им ставлю пять. Был бы тренером — похвалил бы», — отметил в интервью «Чемпионату» хоккейный эксперт Андрей Николишин.



«В североамериканском хоккее бутылки с пивом прямо в раздевалке стоят. Выпить после игры, чтобы организм восстановился, чтобы привести в порядок водный режим, это нормально. Это делается, чтобы появилось желание поесть, потому что после серьёзного напряжения в матче аппетит совершенно пропадает, восстанавливаться можно довольно долго. В режиме турнира спортсмены иногда это применяют, тут ничего такого нет», — добавил олимпийский чемпион Александр Пашков.



Единственным, кто стал отрицать очевидное, на удивление, был главный тренер сборной России Илья Воробьёв. ««Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья», — сказал наставник, оставив без внимания и фотографии, и слова самих хоккеистов.

«У нас все играли не свои роли». Откровенное интервью с Ковальчуком после ЧМ Капитан сборной России подвёл итоги выступления сборной России на чемпионате мира.

«Ужасно, что известные люди пропагандируют алкоголь»

Казалось бы, пивная тема сразу потеряла к себе интерес, тем более что чемпионат мира уже завершился, а сборная России вернулась домой с бронзой. Однако сразу же после выхода комментария Ковальчука появилась другая яркая речь, автором которой стал российский боец ММА, бывший чемпион промоушена Bellator Александр Шлеменко.



На своей странице в «Инстаграме» он яростно раскритиковал Ковальчука.



«Ужасно, что такие известные люди, которые для многих являются примером, пропагандируют алкоголь, да ещё и рекомендуют его. Никакого восстановления тут и близко быть не может. Это приводит к тому, что вы теряете ещё больше здоровья. В нашей стране огромные проблемы с алкоголем. Видимо, Илья Ковальчук мало общается с простыми людьми, мало ездит по стране. Может, вообще не живёт в нашей стране. И поэтому не видит последствий, к которым приводит такая пропаганда. Публичным людям стоит внимательнее относиться к тому, что они говорят», — написал Шлеменко.



С самым последним тезисом невозможно не согласиться, и в первую очередь это относится к словам самого бойца.

Кузнецов и белый порошок. Что это было и чем закончится? Даже если этот порошок стиральный, приятного в этом мало.

«Публичным людям стоит внимательнее относиться к тому, что они говорят»

В том комментарии, который дал Илья, не было ничего, что могло бы напоминать пропаганду алкоголя или его рекомендацию — хоккеист говорил исключительно про себя, сборную и конкретное событие в виде известного командного ужина. А слова Шлеменко о том, что «Ковальчук мало ездит по нашей стране, а, возможно, вообще в ней не живёт» свидетельствуют о том, что боец ММА про хоккеиста Ковальчука не знает абсолютно ничего.



Последний год Ковальчук действительно не живёт на постоянной основе в России, поскольку играет за клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — этот факт борцу за общественное здоровье, очевидно, неведом. Что же касается поездок по стране, то за шесть лет выступлений за питерский СКА Ковальчук вместе с клубом многократно побывал во всех регионах России, включая глубинку и Дальний Восток, и обвинять его в слабом знании жизни страны вряд ли разумно. Предположение о том, что Илья мало общается с простыми людьми, стоит оставить по причине невозможности подтвердить его или опровергнуть, равно как и размытость самого определения «простых людей».

При этом ни в коем случае не стоит умалять заслуг Александра Шлеменко, который дважды выигрывал Гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды и перенёс несколько серьёзных травм. Его активная гражданская позиция, пропаганда здорового образа жизни и ярого борца с алкоголизацией страны не может вызывать ничего, кроме уважения.

— Одним из спонсоров организации Bellator MMA, под эгидой которой выступал Шлеменко, является пивная торговая марка Miller Lite.



— В марте 2015 года Шлеменко провалил допинг-тест, проведённый сразу после боя Мелвином Манхуфом, — допинг-проба показала значительно превышенный уровень тестостерона по отношению эпитестостерону и наличие анаболического стероида оксандролона.



— В июле 2016 калифорнийский суд частично удовлетворил апелляцию Шлеменко, отменив трёхлетнюю дисквалификацию и снизив сумму штрафа, но сам факт применения допинга россиянину опровергнуть не удалось.

«Публичным людям стоит внимательнее относиться к тому, что они говорят», — эта фраза стала ещё более актуальной после слов Александра. Пусть его пример — пример здорового, сильного, успешного и умного российского мужчины — вдохновит юных последователей и будущих чемпионов. А хоккеистам, которые являются представителем одного из самых успешных для России/СССР видов спорта на протяжении полувека, предоставим возможность самим отвечать за свои слова и поступки.