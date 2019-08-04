Хартли: олимпийская сборная России вполне могла бы играть в КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о матче с олимпийской сборной России (4:3) на турнире в Сочи.



«Впечатляющая игра молодой олимпийской сборной России. У нас был не очень хороший старт, но мне важно, что мы улучшаем игру с каждым днем. У нас много новых хоккеистов, и это самое важное.



Россия — хоккейная держава, здесь немало талантов. Эта сборная вполне могла бы играть в КХЛ. Это одна из самых скоростных команд, нужно отдать ей должное.



Манукян гораздо лучше смотрится в джерси «Авангарда», но в обеих командах он действует одинаково, готов пройти через огонь, блокирует броски. Вы знаете, что это один из моих любимых игроков, на него всегда можно рассчитывать. Он хочет быть лучшим, всегда полностью отдаётся на льду. Мы измеряем процент жира в теле, но медицина ещё не придумала, как измерить величину сердца. У Манукяна огромное сердце», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В КХЛ уже четыре североамериканских тренера. Когда в НХЛ позовут русских? И это мы не учитываем помощников, обращая внимание только на главных тренеров, которые начнут сезон-2019/20 в командах Континентальной лиги.