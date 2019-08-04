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Галенюк: в олимпийской сборной весёлая атмосфера, все на позитиве

Галенюк: в олимпийской сборной весёлая атмосфера, все на позитиве
Хоккей / КХЛ 0

Защитник олимпийской сборной России Данила Галенюк подвёл итоги матча с «Авангардом» (4:3) на турнире в Сочи.

«Впечатления положительные, дебютировал за олимпийскую сборную. Первый период хорошо играли, не давали шанса сопернику войти в зону, второй сыграли удовлетворительно, третий уже нужно было делать игру, отдали все силы, чтобы победить.

Вызов в сборную был неожиданным, но, когда узнал, было очень приятно. Был готов сюда приехать, выхожу с полными силами. Мы с ребятами давно друг друга знаем, в юниорской сборной играли, пересекались с кем-то в других клубах. Атмосфера весёлая, друг с другом общаемся, все на позитиве. Совместных мероприятий не было никаких. Тренируемся вместе, поддерживаем друг друга, где-то старшие помогают», — передаёт слова Галенюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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