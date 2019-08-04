Подколзин уложил Яремчука на лёд, игрок «Авангарда» ушёл в раздевалку

Нападающий олимпийской сборной России Василий Подколзин жёстко встретил форварда «Авангарда» Александра Яремчука в матче предсезонного турнира в Сочи, который закончился поражением омского клуба со счётом 3:4. После этого приёма со стороны молодого хоккеиста сборной Яремчук покинул лёд и отправился в раздевалку.
Посмотреть видео можно на канале ХК «Сочи» в YouTube.
Сборная России на старте второго периода выигрывала с разницей в три шайбы. В первом периоде ворота соперника поразили Даниил Мисюль и Владимир Брюквин, а на первых секундах второго игрового отрезка точным броском отметился Артём Швец-Роговой. «Ястребы» сумели восстановить равновесие, и команды ушли на второй перерыв при равном счёте. Никита Щербак отличился в равных составах, Павел Дедунов — в формате «3 на 4», а Сергей Шумаков забросил шайбу в большинстве. В середине третьего периода Брюквин оформил дубль и снова вывел команду вперёд.
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