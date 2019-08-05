Юниорская сборная России объявила состав на матч с США на Кубке Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России определилась с составом на первый матч турнира Кубок Глинки/Гретцки с командой США, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Игра состоится в Словакии сегодня, 5 августа, начало — в 16:30 мск.



Юниорская сборная России:



Аскаров (Моторыгин);

Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Тринеев;

Кузьмин — Мухамадуллин, Рычков — Хуснутдинов — Гущин;

Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарёв — Пашин;

Зотов, Авершин — Зуган — Буруянов — Шумилин.

Сборная России попала в группу B, где её соперниками станут команды США, Словакии и Швеции. Другой квартет представлен Канадой, Финляндией, Чехией и Швейцарией.

В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.