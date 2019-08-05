Юниорская сборная России объявила состав на матч с США на Кубке Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России определилась с составом на первый матч турнира Кубок Глинки/Гретцки с командой США, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Игра состоится в Словакии сегодня, 5 августа, начало — в 16:30 мск.
Юниорская сборная России:
Аскаров (Моторыгин);
Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Тринеев;
Кузьмин — Мухамадуллин, Рычков — Хуснутдинов — Гущин;
Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарёв — Пашин;
Зотов, Авершин — Зуган — Буруянов — Шумилин.
Сборная России попала в группу B, где её соперниками станут команды США, Словакии и Швеции. Другой квартет представлен Канадой, Финляндией, Чехией и Швейцарией.
В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.
- 5 августа 2019
-
16:12
-
15:49
-
15:35
-
14:51
-
14:20
-
13:44
-
13:04
-
12:48
-
12:08
-
11:46
-
11:26
-
11:03
-
10:34
-
10:00
-
09:33
-
09:05
-
08:49
-
08:22
-
00:05
- 4 августа 2019
-
23:18
-
22:49
-
22:42
-
21:42
-
21:12
-
20:59
-
20:36
-
19:57
-
19:41
-
18:52
-
18:06
-
17:57
-
17:25
-
16:54
-
16:27
-
16:21