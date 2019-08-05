Yahoo: «Вашингтону» нужно проверять Самсонова, ведь Холтби может уйти через год

Издание Yahoo Sports отметило необходимость для руководства «Вашингтон Кэпиталз» дать шанс голкиперу Илье Самсонову проявить себя. Прошлый сезон обладатель Кубка Гагарина провёл в фарм-клубе «столичных», пропустив в 37 матчах 2,7 гола в среднем за игру.



«У основного вратаря «Вашингтона» Брейдена Холтби начинается последний год действующего контракта, а учитывая тот уровень вратарского рынка, который установили Сергей Бобровский и Андрей Василевский, «столичным» будет трудно позволить себе новый договор с ним в будущем.



В течение нескольких лет Илья Самсонов считался главным «проспектом» клуба в амплуа голкипера. Проблема в том, что у Самсонова нет опыта игр в НХЛ и лишь один сезон выступлений в Северной Америке. Команда должна получить представление о том, на что способен Самсонов, прежде чем начать ему доверять. Однако игровое время Ильи будет ограничено. Пока что вторым номером «Вашингтона» является Феникс Копли, поэтому нет никаких гарантий, сыграет ли Самсонов хотя бы один матч в НХЛ в нынешнем сезоне. Даже если Самсонов победит Копли в своей конкурентной борьбе, ему выгоднее будет остаться в АХЛ, чтобы получать больше игровой практики.



Но независимо от того, получит Самсонов пять матчей или тридцать пять, всё равно это должно быть что-то. Это будет не так много, и, возможно, будет недостаточно для команды, чтобы составить мнение об Илье и его готовности стать номером 1, но это покажет, как он готов сражаться на уровне НХЛ. Обстоятельства могут сложиться так, что «Кэпиталз» придётся расстаться с Холтби, но для этого нужно иметь план на будущее. Нужно понять, что может Самсонов, даже если взгляд на его потенциал будет ограничен», — отмечает обозреватель Джей Джей Риган.



29-летний Брейден Холтби считается лучшим вратарём в истории «Вашингтона». Он играет за «Кэпиталз» с сезона-2010/11, а его действующий пятилетний контракт на $ 6,1 млн истекает 1 июля 2020 года.

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