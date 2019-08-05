Полунин: игра против «Локомотива» не смущала, друзей тут нет

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин поделился впечатлениями от поражения в матче с олимпийской сборной России (1:4) на Sochi Hockey Open.



«Немного не повезло, сами могли забивать, но не реализовали моменты. Игра против своих ребят из «Локомотива» не смущала, мы же играем друг против друга, друзей нет. Где-то не успевали, удалялись в третьем периоде, не смогли забить, в том числе и я. Когда Кочетков вытащил – это я сплоховал, пустые ворота были, надо было просто поднять шайбу», — передаёт слова Полунина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Счёт во встрече был открыт на пятой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Локомотива» Николай Коваленко. Через 21 секунду равновесие в счёте восстановил защитник сборной России Дмитрий Юдин. На 16-й минуте в ворота «Локомотива» был назначен буллит, реализованный Владимиром Брюквиным. На старте третьего периода Юдин оформил дубль. Точку в матче на 47-й минуте поставил форвард Григорий Денисенко, чей гол установил окончательный счёт — 4:1 в пользу сборной России.



«Локомотив» уступил сборной России на Sochi Hockey Open