Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Полунин: игра против «Локомотива» не смущала, друзей тут нет

Полунин: игра против «Локомотива» не смущала, друзей тут нет
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин поделился впечатлениями от поражения в матче с олимпийской сборной России (1:4) на Sochi Hockey Open.

«Немного не повезло, сами могли забивать, но не реализовали моменты. Игра против своих ребят из «Локомотива» не смущала, мы же играем друг против друга, друзей нет. Где-то не успевали, удалялись в третьем периоде, не смогли забить, в том числе и я. Когда Кочетков вытащил – это я сплоховал, пустые ворота были, надо было просто поднять шайбу», — передаёт слова Полунина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Счёт во встрече был открыт на пятой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Локомотива» Николай Коваленко. Через 21 секунду равновесие в счёте восстановил защитник сборной России Дмитрий Юдин. На 16-й минуте в ворота «Локомотива» был назначен буллит, реализованный Владимиром Брюквиным. На старте третьего периода Юдин оформил дубль. Точку в матче на 47-й минуте поставил форвард Григорий Денисенко, чей гол установил окончательный счёт — 4:1 в пользу сборной России.

«Локомотив» уступил сборной России на Sochi Hockey Open
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент