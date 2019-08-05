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Сборная России забила США четыре гола за девять минут, превратив 0:2 в 4:2

Сборная России забила США четыре гола за девять минут, превратив 0:2 в 4:2
Хоккей / Прочие 0

Юниорской сборной России во втором периоде матча с командой США на Кубке Глинки/Гретцки удался мощный рывок. Российские хоккеисты уступали со счётом 0:2, но за девять минут забросили четыре шайбы, превратив счёт в 4:2. Голами отличились Павел Тютнев, Богдан Тринеев и Александр Пашин, оформивший дубль/

Юниорская сборная России:

Аскаров (Моторыгин);
Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Тринеев;
Кузьмин — Мухамадуллин, Рычков — Хуснутдинов — Гущин;
Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарёв — Пашин;
Зотов, Авершин — Зуган — Буруянов — Шумилин.

Сборная России попала в группу B, где её соперниками стали команды США, Словакии и Швеции. Другой квартет представлен Канадой, Финляндией, Чехией и Швейцарией.

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