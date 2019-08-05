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Ковальчук ответил Малкину на намёк про подкаблучника

Ковальчук ответил Малкину на намёк про подкаблучника
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук показал фотографию на яхте в компании жены, Николь.

«Мы на лодочке катались, не гребли, а целовались», — написал Ковальчук. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поставил в комментариях значок в виде каблука. «Завидуй молча», — ответил Ковальчук.

Ковальчук вернулся в Национальную хоккейную лигу перед сезоном-2018/19, выбрав предложение трёхлетнего контракта с «Лос-Анджелес Кингз». С сезона-2013/14 форвард выступал за СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина и один раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ. В составе сборной России форвард выиграл ОИ-2018, а также стал чемпионом мира.

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