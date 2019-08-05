Анкипанс: нужно было играть проще, чтобы Третьяк чувствовал себя увереннее
Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от выигранного матча с петербургским СКА (6:5) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Напомним, подопечные Анкипанса совершили камбэк в третьем периоде, отыграв три шайбы и победив.
«Весёлый матч, очень много наошибались вначале, потом начали играть попроще, пришла уверенность. Хорошо, что реализовали свои моменты.
Первая игра Третьяка, мы слишком много ошибались, делали неточные пасы в своей зоне, брака. Надо было играть проще, чтобы Макс чувствовал себя увереннее. Наконец мы добились своего, он почувствовал игру, пару хороших спасений он сделал», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
СКА упустил преимущество в три гола и проиграл рижскому «Динамо»
- 5 августа 2019
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