Мироманов: обидно проиграть в такой игре, но у СКА всё будет хорошо
Защитник петербургского СКА Даниил Мироманов поделился впечатлениями от проигранной встречи с рижским «Динамо» (5:6) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Напомним, подопечные Алексея Кудашова в третьем периоде упустили преимущество в три шайбы, пропустив четыре гола за 20 минут.
«Очень много голов получилось, 6:5 – необычный счёт. Когда вели 4:1, должны были где-то сыграть построже, засушить. Обидно, что в такой игре проиграли. Все команды готовятся по-разному, у всех разная нагрузка, это рабочий момент. Где-то ноги забиты, где-то немного тяжело. До сезона ещё целый месяц, думаю, всё будет хорошо, сделаем работу над ошибками», — передаёт слова Мироманова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
СКА упустил преимущество в три гола и проиграл рижскому «Динамо»
- 5 августа 2019
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