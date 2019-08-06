Абонемент на матчи «Рейнджерс» стоит больше $ 5 тыс. Это самый дорогой клуб НХЛ

Издание The Hockey Writers опубликовало сравнение цен на абонементы клубов Национальной хоккейной лиги.

Абонемент в один из секторов «Мэдисон Сквен Гарден (домашней арены „Нью-Йорк Рейнджерс“. — Прим. „Чемпионата“) стоит $ 5,2 тыс. «Рейнджерс» традиционно занимают первое место в списке самых дорогих клубов лиги.

Абонемент на игры „Монреаль Канадиенс“ обойдётся практически в два раза дешевле ($ 2,65 тыс.). Следом расположились „Бостон Брюинз“ ($ 2,64 тыс.) и „Ванкувер Кэнакс“ ($ 2,62 тыс.). В топ-6 также вошли „Нью-Йорк Айлендерс“ и „Миннесота Уайлд“.

Дешевле всего можно посетить матчи «Анахайм Дакс». Абонемент на игры команды Далласа Икинса можно приобрести за $ 594. Несколько клубов («Тампа-Бэй Лайтнинг», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нэшвилл Предаторз») пока не представили стоимость абонементов на весь сезон-2019/20.