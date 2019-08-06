Шаттенкирк: у меня мало что получалось из-за направления, выбранного «Рейнджерс»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кевин Шаттенкирк прокомментировал решение «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупить его контракт и поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Мне многое предстоит доказать. Очевидно, что в последние два года у меня мало что получилось из-за травм и направления, выбранного „Рейнджерс“. Всё пошло не так после того, как 1 июля 2017 года я подписал там контракт, и ситуация становилась только хуже. Предстоящий сезон очень важен для меня. Я должен показать всем, что остаюсь самим собой, могу играть в НХЛ. Для этого мне нужно было создать оптимальные условия, и я считаю, что у меня это получилось.

Я разговаривал с тренером Купером, некоторыми ребятами из «Тампы» и знаю, что произошло с ними в плей-офф в этом году. Мне кажется, что мой и их настрой на новый сезон сопоставимы. Мне надо проявить себя, и я пришёл сюда в том числе потому, что команда хочет взять реванш. Здесь умеют побеждать, но пока не смогли добиться успеха в плей-офф. Хотя я знаю, что здесь все стремятся к этому. Для меня такие настроения очень важны, я искал такую команду», — цитирует Шаттенкирка официальный сайт НХЛ.