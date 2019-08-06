Генменеджер «Тампы»: показалось, что Шаттенкирк пришёл в себя

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа прокомментировал подписание контракта с защитником Кевином Шаттенкирком.



«Наши скауты и я наблюдали за ним, и мне показалось, что во второй половине сезона он пришёл в себя и провёл тот отрезок на своём прежнем уровне. Потом я говорил с Кевином. У него есть целое лето для тренировок. Он здоров, снова почувствовал уверенность. Мы рассчитываем, что он внесёт серьёзный вклад в игру нашей команды в предстоящем чемпионате», – цитирует БрисБуа официальный сайт НХЛ.

30-летний хоккеист провёл минувший сезон в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету две заброшенные шайбы и 26 результативных передач в 73 играх регулярного чемпионата при 20 минутах штрафного времени и показателе полезности «-15». В начале августа «синерубашечники» выкупили контракт игрока для того, чтобы разгрузить платёжную ведомость. Контракт Кевина был рассчитан ещё на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 6,65 млн.