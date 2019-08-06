Третьяк: в «Красной машине» есть всё, чтобы воспитать чемпиона

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги мастер-класса на базе образовательного центра «Сириус». Занятия проходили в соответствии с Национальной программой подготовки хоккеистов «Красная машина».

Специально для юных воспитанников местных хоккейных школ мастер-класс провели президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг, главный тренер сборной России Алексей Кудашов и тренер Анвар Гатиятулин, тренер юниорской сборной России U16 Владимир Филатов, тренер НППХ «Красная машина» Дэниэл Бохнер, а также прославленный тренер Владимир Юрзинов.

«Для нас важно проводить как можно больше мастер-классов с привлечением тренеров сборных команд. Это большой опыт и пример для ребят. Они должны видеть и знать, куда стремиться и расти. «Красная машина» хорошая и полезная программа, в ней есть практически всё, чтобы воспитать достойного хоккеиста и чемпиона. Мы стараемся подключать к этой программе как можно больше регионов, чтобы везде могли успешно готовить будущих игроков для сборных», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.