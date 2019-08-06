«Локомотив» — «Динамо» (Рига): в состав ярославцев вернулись легионеры

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и рижского «Динамо» на матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 августа, начало игры — в 15:00 мск.
«Локомотив»:
Коновалов (Окоряк);
Афанасьев — Кронвалль, Е. Аверин — Ландер — Ратти;
Калинин — Черепанов, Полунин — Красковский — Коваленко;
Ковалёв — Н. Аверин, Санников — Иванов — Ильенко;
Сидоров, Червоненко — Беляев — Слепец, Козлов.
«Динамо» (Рига):
Гудлевскис (Третьяк);
Балинскис — Янсонс, Сарканис — Улльстрём — Редлихс;
К. Берглунд — Маршалл, Забусовс — Макмиллан — Эштон;
Мамцицс — Алишаускас, Мейя — Джериньш — Гегерис;
Гимаев, Гиллис — Берзиньш — Маренис, Разгалс, Лиспсбергс.
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