«Локомотив» — «Динамо» (Рига): в состав ярославцев вернулись легионеры

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и рижского «Динамо» на матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 августа, начало игры — в 15:00 мск.



«Локомотив»:



Коновалов (Окоряк);

Афанасьев — Кронвалль, Е. Аверин — Ландер — Ратти;

Калинин — Черепанов, Полунин — Красковский — Коваленко;

Ковалёв — Н. Аверин, Санников — Иванов — Ильенко;

Сидоров, Червоненко — Беляев — Слепец, Козлов.



«Динамо» (Рига):



Гудлевскис (Третьяк);

Балинскис — Янсонс, Сарканис — Улльстрём — Редлихс;

К. Берглунд — Маршалл, Забусовс — Макмиллан — Эштон;

Мамцицс — Алишаускас, Мейя — Джериньш — Гегерис;

Гимаев, Гиллис — Берзиньш — Маренис, Разгалс, Лиспсбергс.



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