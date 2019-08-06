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Курносов: развитие клубной вертикали – одна из главных задач «Салавата»

Курносов: развитие клубной вертикали – одна из главных задач «Салавата»
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал о развитии клубной вертикали уфимского клуба.

«Конечно, менеджмент клуба и тренерский штаб команды следят за выступлением и развитием наших молодых игроков. Например, нападающий из системы «Салавата Юлаева» Родион Амиров, удачно зарекомендовавший себя на юниорском чемпионате мира, работал на сборах с первой командой в Финляндии. Другой форвард нашей системы – Александр Пашин – буквально накануне забросил две шайбы в составе юниорской сборной России в принципиальном победном матче со сборной США на Кубке Глинки. Там же удачно играет и наш талантливый защитник Шакир Мухамадуллин. Всё это не может не придавать оптимизма, ведь постоянное развитие клубной вертикали – одна из главных задач «Салавата». Будем надеяться, что молодёжь продолжит работать и будет радовать болельщиков», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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