Три россиянина вошли в топ-25 драфта 2020 года по версии TSN

Североамериканский журналист TSN Крэйг Баттон поделился своей версией лучших хоккеистов драфта Национальной хоккейной лиги в 2020 году. В топ-25 вошли три российских хоккеиста.



1. н. Алексис Лафренье («Римуски»)

2. н. Лукас Рэймонд («Фрёлунда»)

3. н. Хендрик Лапьерр («Чикутими»)

4. н. Коул Перфетти («Сагинау»)

5. н. Антон Лунделл (ХИФК)

6. н. Куинтон Бафилд («Садбери»)

7. в. Ярослав Аскаров (СКА-1946)

8. з. Джастин Бэррон («Галифакс»)

9. н. Александр Хольц («Юргорден»)

10. з. Джейк Сандерсон (NTDP)

...

17. з. Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»)



24. н. Родион Амиров («Салават Юлаев»).



На драфте 2019 года выбрано 28 российских игроков. Этот результат стал лучшим для России за последние 16 лет. На драфте-2003 было выбрано 30 россиян, рекорд установлен в 2000 году (42 россиянина).