Кучеров был только 58-м. Кого надо было выбирать первым на драфтах НХЛ

«Чемпионат» продолжает вспоминать драфты НХЛ. Мы уже рассказывали о том, как сложились карьеры первых и вторых номеров драфтов последних лет, а теперь решили определить, кто был лучшим на драфтах. На сей раз пойдём от ближайших лет к более поздним, а начнём с 2017 года. Добавим, что выбор лучшего подчас был крайне тяжёлым, и споры о том, кто всё-таки круче, можно вести бесконечно.

Малкин должен был быть выше Овечкина на драфте НХЛ? Первые против вторых Ковальчук против Спеццы, Стэмкос – Даути, Таварес – Хедман — как сложились карьеры лидеров драфта.

2017

Первый: Нико Хишир (1) – 151 матч, 99 (37+62) очков



Лучший: Элиас Петтерссон (5) – 71 матч, 66 (28+38) очков



Нико Хишир был на виду в год драфта – играл в QMJHL, здорово отыграл на ЮЧМ и МЧМ, и был выбран «Нью-Джерси» под первым номером. Не сказать, что у Элиаса Петтерссона не задался сезон-2016/17 – он набирал по очку за игру во второй лиге Швеции. В вину ему ставили поразительно маленький вес – всего 75 килограммов при росте 188 сантиметров, плюс скаутам не нравилось, что он избегает силовой борьбы и любит открытое пространство.

Петтерссон достался «Ванкуверу» под пятым номером, и ему потребовался ещё год, чтобы дорасти до НХЛ. Хишир в это время дебютировал за «Нью-Джерси» и забил 20 голов в первом сезоне. Стоило Петтерссону появиться в лиге, как все сомнения рассеялись. Долговязый парень с цыплячьей шеей не только не затерялся в НХЛ, но и был признан лучшим новичком сезона.

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2016

Первый и лучший: Остон Мэттьюс (1) – 212 матчей, 205 (111+94) очков



Мэттьюс считался американским Next One, да, собственно, таковым он и является. Набирая почти по очку за игру, он возглавляет плеяду молодых талантов «Торонто», является главной надеждой команды и с большой вероятностью скоро станет её капитаном (у клуба его нет с тех пор, как ушёл Дион Фанёф). Кстати, американских капитанов у «Торонто» не было никогда, да и вообще за всю историю из иностранцев такую нашивку носил только Матс Сундин.

2015

Первый и лучший: Коннор Макдэвид (1) – 287 матчей, 372 (128+244) очка



Если Мэттьюс – американский уникум, то Макдэвид – канадский. Это настоящая машина по набору очков, ужас для защитников и лучший игрок мира по мнению многих хоккеистов (не зря он уже дважды получал «Тед Линдсей Эворд»). Макдэвида невероятно сложно остановить и практически невозможно догнать. Ему не мешает даже то, что он играет в одной из худших команд НХЛ, и, кажется, с каждым сезоном он будет становиться только сильнее.

2014

Первый: Аарон Экблад (1) – 391 матч, 171 (66+105) очко



Лучший: Леон Драйзайтль (3) – 351 матч, 312 (125+187) очко



Драфт 2014 года дал много молодых звёзд, и если выбирать сейчас, в первой тройке должны быть Давид Пастрняк, Леон Драйзайтль (он стал третьим) и Брэйден Пойнт, а выбирать, кого из них поставить на первое место, очень и очень сложно.



Через пару лет Пойнт вполне может захватить лидерство, но пока что остановимся на Драйзайтле. Он набрал больше всех очков среди игроков этого драфта, но дело не только в этом. Да, он играет с Макдэвидом, но будучи посредственным игроком, 50 голов никак не забьёшь. Да и в сборной Германии Драйзайтль доказывает, что его успех от капитана «Эдмонтона» не зависит.

2013

Первый и лучший: Натан Маккиннон (1) – 456 матчей, 402 (155+247) очка



Маккиннон подтверждает статус первого номера драфта. Его называли будущей суперзвездой с малых лет, у него великолепное катание и потрясающее чутьё. В последние два сезона Маккиннон набирает почти по 100 очков, и вовсе не совпадение, что в эти же годы «Колорадо» находится на подъёме и всё больше становится похож на реального претендента на призы. А самое главное, что в плей-офф Маккиннон не просто не сбавляет обороты, а наращивает их.

2012

Первый: Наиль Якупов (1) – 350 матчей, 136 (62+74) очков



Лучший: Андрей Василевский (19) – 208 матчей, 124 победы, КН 2,55, %ОБ 91,9



О том, что у романа Наиля Якупова с НХЛ вышел печальный конец, сказано уже много. С того драфта ярче всех засверкали не полевые игроки, а вратари. Конечно, выбирать голкипера под первым номером – огромный риск, на который идут крайне редко. Но что бы было, если бы «Эдмонтону» достался Андрей Василевский? Россиянин и так стал первым выбранным вратарём в 2012 году, но спустя семь лет можно сказать, что он был достоин стать первым номером.



Василевский – настоящая стена, и входит в число лучших голкиперов мира. Там, где ситуация кажется безнадёжной, он будет тащить. В этом году он выиграл «Везину», и с таким вратарём точно не страшно в плей-офф.

Якупов должен был стать суперзвездой. Первые против вторых на драфте НХЛ Но не стал. Другие дуэли получились ярче: Холл против Сегина, Маккиннон – Барков, Мэтьюс – Лайне, Макдэвид – Айкел.

2011

Первый: Райан Ньюджент-Хопкинс (1) – 539 матчей, 382 (147+235) очков



Лучший: Никита Кучеров (58) – 447 матчей, 462 (188+274) очка



С учётом того, что Никита Кучеров в этом году был лучшим игроком мира, никаких вопросов быть не может. Ньюджент-Хопкинс ни разу и близко не подбирался к уровню россиянина, и это при том, что в НХЛ он заиграл сразу же и провёл на два сезона больше. Никита вырос с суперзвезду мирового масштаба, и то, что он достался «Тампе» под 58-м номером сейчас можно считать кражей века, не иначе.

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2010

Первый: Тейлор Холл (1) – 562 матча, 511 (202+309) очков



Лучший: Тайлер Сегин (2) – 672 матча, 585 (262+323) очков



У Тейлора Холла складывается отличная карьера, но его стоит поменять местами с Тайлером Сегином. Дело не только в том, что у нападающего «Далласа» больше очков (он и сыграл больше матчей) и есть Кубок Стэнли (в том плей-офф он большой роли не играл). Просто Сегин практически неубиваемый, а Холл постоянно мучается травмами.

2009

Первый: Джон Таварес (1) – 751 матч, 709 (319+390) очков



Лучший: Виктор Хедман (2) – 696 матчей, 418 (94+324) очков

Таварес сочетает в себе всё, что нужно, чтобы быть первым номером драфта, но всё-таки поставим Хедмана выше. Просто потому, что получить такого системообразующего защитника значит вытянуть счастливый билет. Хедман и в обороне отыграет строго, и в большинстве он для «Тампы» незаменим, и в самые сложные моменты матча – тоже. В общем, без него как без рук. Но если вы считаете, что Таварес по праву является первым, мы не обидимся.

2008

Стивен Стэмкос (1) – 746 матчей, 766 (393+373) очков



Эрик Карлссон (15) – 680 матчей, 563 (129+434) очка



Как так Стэмкос не первый номер? Да он же так крут! Очень крут, совершенно согласны. И Дрю Даути, которого выбрали вторым, тоже невероятно крут, да ещё и выиграл два Кубка Стэнли. Но такие защитники, как Карлссон, встречаются крайне редко. Он набирает очки как заправский форвард, постоянно является кандидатом на звание лучшего защитника и дважды выиграл «Норрис Трофи». Да, последний год у Карлссона вышел не самым удачным, но это всё равно не может испортить общей картины.