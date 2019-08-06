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«Локомотив» обыграл рижское «Динамо», забив два гола в концовке

«Локомотив» обыграл рижское «Динамо», забив два гола в концовке
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» оказался сильнее рижского «Динамо» во встрече Sochi Hockey Open, матч завершился со счётом 3:2.

Счёт во встрече был открыт на 15-й минуте: удачный бросок записал на свой счёт нападающий «Локомотива» Павел Красковский, реализовавший большинство «5 на 4». На 39-й минуте рижская команда восстановила равновесие в счёте усилиями форварда Микелиса Редлихса, отличившегося в равных составах. На 57-й минуте Давид Улльстрём вывел «Динамо» вперёд, но «Локомотив» вырвал победу благодаря удачной концовке и заброшенным шайбам Тая Ратти и Александра Калинина.

Sochi Hockey Open
06 августа 2019, вторник. 15:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 2
1:0, 0:1, 2:1
Динамо Р
Рига
1:0 – Красковский (Коваленко, Полунин) – 14:23 (5x4), 1:1 – Редлихс М. (Берзиньш, Макмиллан) – 38:39 (5x5), 1:2 – Улльстрём (Алишаускас, Редлихс М.) – 57:50 (5x5), 2:2 – Ратти – 58:41 (6x5), 3:2 – Калинин – 59:41 (5x5)

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