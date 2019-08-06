«Локомотив» обыграл рижское «Динамо», забив два гола в концовке

Ярославский «Локомотив» оказался сильнее рижского «Динамо» во встрече Sochi Hockey Open, матч завершился со счётом 3:2.



Счёт во встрече был открыт на 15-й минуте: удачный бросок записал на свой счёт нападающий «Локомотива» Павел Красковский, реализовавший большинство «5 на 4». На 39-й минуте рижская команда восстановила равновесие в счёте усилиями форварда Микелиса Редлихса, отличившегося в равных составах. На 57-й минуте Давид Улльстрём вывел «Динамо» вперёд, но «Локомотив» вырвал победу благодаря удачной концовке и заброшенным шайбам Тая Ратти и Александра Калинина.

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