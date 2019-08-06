Светлов: «Адмирал» не закрыл трансферную кампанию, мы работаем

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:3) и рассказал о трансферной политике клуба.
«Хоккей был неплохой, интересный, довольно быстрый и содержательный. По поводу драк могу сказать, что эмоции всегда присутствуют. У нас много молодых ребят, которые хотят себя проявить, сыграть обострённо. Чем сложны такие матчи на предсезонке, так это тем, что у нас мастерство не так явно выделяется. Все хотят себя проявить, показать свой характер.
Хоккей – спорт контактно-агрессивный. Кто-то может подумать, что его не так атаковали или не так провели силовой приём. Если судьи не реагируют, то такие вещи и получаются. Но тут проблема не судейская, а именно подготовительных предсезонных матчей. В официальных играх никто не хочет получать штраф.
Дебют Альмквиста? Он немного поздно вышел на лёд, потому что позднее к нам приехал. Запаса льда у него не хватает. Но впечатления о нём очень хорошие. Всё-таки дебют против очень хорошего соперника. Видно, что он понимает игру и хоккей. В сезоне он будет выглядеть лучше.
Глазачев пока не готов сыграть после травмы, мы воздержимся. Он готовится, но нужно набрать форму. Олкинуора постоянно кричит в сторону партнёров, потому что читает ситуацию. Вратарь – последний на рубеже. Если он живёт командой и подсказывает ребятам, то это только плюс.
Вопрос селекционной работы по-прежнему открыт. В ближайшее время мы будем принимать решения, будем смотреть на рынок. Мы ещё не закрыли свою трансферную кампанию и, повторюсь, работаем. Посмотрим, что решит руководство», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 6 августа 2019
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