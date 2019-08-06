Киселевич: плей-офф смотрел даже на хакерских сайтах, был рад за ЦСКА

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич рассказал о возвращении в клуб и отношении к уменьшению площадок.



«Соскучился по ЦСКА, по играм. Наконец сыграл первую игру. Как будто никуда и не уходил. Всё только лучше стало, новая арена. Лишь приятные впечатления.



Как играется с Марченко? Сегодня на игре подножку сделал, на тренировках также. Пока борюсь с ним. А так, конечно, приятно с ним играть.



Следил за играми ЦСКА, просматривал хайлайты. Плей-офф даже на хакерских сайтах смотрел. Очень рад был за ребят, когда они выиграли.



Хорошо, что ЦСКА перешёл на финскую площадку. Игра острее, будет больше бросков, больше голов. Акцент теперь на атаку. Все от этого выигрывают: и болельщики, и команды.



Нравится ли играть в атаке? Не скажу. В ЦСКА нельзя так. Конечно, всем нравится играть в атаке, это намного интереснее. Но ты сначала должен выполнить работу в своей и средней зоне. Атаковать всегда приятнее, чем обороняться. Думаю, переход на маленькие площадки этому способствует», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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