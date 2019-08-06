Нестеров: если игроки приглашены в ЦСКА — это хоккеисты высокого уровня

Защитник московского ЦСКА Никита Нестеров поделился мнением о начале тренировочного процесса.
«Команда вышла из отпуска, работает и тренируется. С новыми ребятами со всеми познакомился уже, это хорошие игроки. Если они в клубе ЦСКА, значит они – хоккеисты высокого уровня. У нас всё хорошо. Это предсезонка, ребята втягиваются. Сейчас главное – отрабатывать тактику и выполнять тренерское задание. Сезон покажет, кто и как тренировался.
Два матча с „Адмиралом“? Играть тоже нужно. Эти два товарищеских матча с «Адмиралом» полезны для нас. Игрокам, тренерскому штабу и молодым ребятам – всем нужны игры. Конечно, хочется выиграть, но это не всегда получается. В прошлом году в первом матче мы вообще ни одной шайбы «Адмиралу» не забросили, а во втором матче одну. Оба раза проиграли по буллитам. Есть, конечно, причины такого результата. Мы были под нагрузкой, они сумели реализовать свои моменты. Но ничего страшного, главное — выиграли главные матчи и Кубок», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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