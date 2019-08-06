Зубов: решили проверить движение коньком, неизвестна трактовка правил

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от выигранного матча с олимпийской сборной России (2:1 ОТ) на Sochi Hockey Open.



«У нас тоже некоторые ребята не играли, дали отдохнуть. Видно, что не хватало сил играть все 60 минут в тот хоккей, который мы хотим. Молодцы, что нашли путь к победе. Решили проверить, было ли движение коньком в моменте с голом соперника. Новые правила, неизвестно пока, какая будет трактовка.



Архипов тренируется, скоро будет играть», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители увидели на 23-й минуте — точным броском удалось отметиться нападающему «Сочи» Артёму Томилину. На 46-й минуте счёт сравнял форвард Кирилл Марченко. Встреча перешла в дополнительное время, где победу «леопардам» принёс шикарный бросок Томилина.

«Сочи» обыграл сборную России, у клуба три победы в трёх матчах