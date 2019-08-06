Савунов — о третьей игре подряд: было тяжело, тренеры подбадривали

Нападающий олимпийской сборной России Данил Савунов поделился впечатлениями от поражения в матче с ХК «Сочи» (1:2 ОТ) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
«Третья игра в календаре, было немного тяжело, но тренеры нас подбадривали. Добавляли с каждым периодом, поджали, сравняли, но в овертайме чуть-чуть не хватило. Никогда не играл с командами КХЛ, это бесценный опыт. Атмосфера в команде хорошая, не расстроились. Ещё один матч впереди, можем занять первое место, если выиграем», — передаёт слова Савунова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители увидели на 23-й минуте — точным броском удалось отметиться нападающему «Сочи» Артёму Томилину. На 46-й минуте счёт сравнял форвард Кирилл Марченко. Встреча перешла в дополнительное время, где победу «леопардам» принёс шикарный бросок Томилина.
- 6 августа 2019
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