Коробов: стиль Кучерова многих раздражал в АХЛ. Давали установку — «убивать»

Защитник «Амура» Дмитрий Коробов поделился воспоминаниями от игры в Американской хоккейной лиге, где в «Сиракьюз Кранч» он пересекался с Никитой Кучеровым.

«Выступал за фарм-клуб «Тампы» — «Сиракьюз». Там у нас собралась целая колония — Никита Кучеров, Владислав Наместников, Никита Нестеров, Артём Сергеев, вратарь Кристерс Гудлевскис, я. Именно с тех пор мне нравится канадская площадка, она в плюс габаритным защитникам, можно чуть меньше кататься по углам, но больше играть агрессивно, в тело.

Кучеров — идеальный форвард для любого защитника-одноклубника. Играет без обрезов, дорожит шайбой, всегда тебя подключит и что-то придумает. Ещё пять-семь лет назад было понятно, что впереди у Кучерова большая карьера в НХЛ.

Тонкий стиль Кучерова? В «Сиракьюзе» к нам относились спокойно, европейский стиль давал результат. Но многих в АХЛ он раздражал. Например, в фарме «Питтсбурга» давали установку — Кучерова, Наместникова и Ко «убивать», играть сверхжёстко. Это нам рассказывали игроки из системы «Пингвинз»», — цитирует Коробова Russia-Hockey.