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И. Лисин — о поражении в игре с ЦСКА: «Адмиралу» по силам играть с чемпионом

И. Лисин — о поражении в игре с ЦСКА: «Адмиралу» по силам играть с чемпионом
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Адмирала» Иван Лисин подвёл итоги контрольного матча с ЦСКА (1:3).

«Было много эмоций, силовой игры, отсюда и стычки. Все хотели выиграть, активно играли. Сложно сказать, почему мы пока не можем играть весь матч, как второй период. Готовимся к этому, работаем, чтобы в сезоне такого не было, пока идёт предсезонка, наработка различных компонентов. Необходимо добавлять в реализации, моменты есть. Не скажу, что был простой матч, но нам по силам играть с чемпионом!» — цитирует Лисина официальный сайт приморского клуба.

Счёт в матче был открыт уже на 31-й секунде, заброшенной шайбой отметился нападающий ЦСКА Линден Вей. Следующую шайбу пришлось ждать почти два периода: за секунды до сирены на перерыв гол в актив записал защитник «Адмирала» Кирилл Дьяков. В заключительные 20 минут «армейский» коллектив вырвал победу благодаря удачному броску новичка Иржи Секача и заброшенной шайбе нападающего Андрея Светлакова.

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