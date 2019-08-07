Андригетто — о «Колорадо»: НХЛ – жёсткий бизнес, мне не дали шанса продвинуться

Нападающий «Авангарда» Свен Андригетто оценил минувший сезон, который он провёл в «Колорадо Эвеланш».

«В тренировочном лагере меня поставили в четвёртое звено и уже не давали шанса продвинуться повыше. Игровое время было ограничено, а потом я получил ещё одну травму. Пропустил пару недель, но выше четвёртого звена меня уже не ставили. Иногда давали поиграть в большинстве, и всё.

И главное, мне не дали шанса это место вернуть. Конечно, я расстраивался, иногда ведь вообще не попадал в состав, иногда играл по пять минут. Как проявить себя, когда тебе дают пять минут? Было разочарование, но что есть, то есть. Для опыта это тоже было полезно. Пытался узнать у тренера (Джареда Беднара. – Прим. «Чемпионата»), чего он от меня хочет, над чем надо работать, но он мне ничего не говорил.

С генеральным менеджером «Колорадо» (Джо Сакиком. – Прим. «Чемпионата») это не связано, он был потрясающим, относился одинаково ко всем – и к Маккиннону, и к молодому парню из АХЛ. Он очень хороший человек, но вопросы по составу не в его ведении. С тренером у нас не было особой связи, я не мог его понять, потому что мы почти не разговаривали. Не знаю, почему, но мне кажется, это обычное дело в НХЛ, там мало общаются с игроками. Это жёсткий бизнес», — сказал Андригетто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.