Андригетто: «Авангард» действительно похож на команду НХЛ. Хартли знает дело

Нападающий «Авангарда» Свен Андригетто поделился первыми впечатлениями от пребывания в новой команде.
«Хотел сделать следующий шаг в карьере – играть более важную роль, проводить на льду больше времени, быть лидером, выходить на большинство и меньшинство, на последних минутах матча, когда надо забить или удержать победный счёт. Боб Хартли сказал, что даст мне такую возможность. Понятно, что всё будет зависеть от моей игры, но шанс будет. В прошлом сезоне я играл в четвёртом звене, практически не выходил на лёд. Я сделал шаг назад, и теперь надо сделать шаг вперёд, потому что я хочу развиваться как игрок. Для этого надо больше играть, быть лидером.
Для меня важно иметь хорошее взаимопонимание с тренером, чтобы тренер хотел со мной работать, а я – с ним. Так что у нас с Хартли был взаимный интерес. Он многого добился в своей карьере, выиграл Кубок Стэнли, у него огромный опыт. Он знает своё дело, я многому могу у него научиться. Боб стал важным фактором в том, что я выбрал Омск. Не знаю, как тут было раньше, слышал только, что это был очень хороший клуб. Сейчас «Авангард» действительно похож на команду НХЛ, мне это нравится», — сказал Андригетто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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