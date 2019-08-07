Объявлены составы на повторный товарищеский матч ЦСКА — «Адмирал»

Стали известны составы московского ЦСКА и хоккейного клуба «Адмирал» на товарищеский матч, сообщают команды в социальных сетях. Товарищеская встреча пройдёт в Москве сегодня, 7 августа, начало игры — в 13:00 мск. Первая игра завершилась победой команды Игоря Никитина со счётом 3:1.
ЦСКА:
Юханссон (Киселёв)
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Толчинский;
Киселевич — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Ибрагимов, Слепышев — Светлаков — Мамин;
Чмыхов — Макеев, Каницкий — Комиссаров — Антипов.
«Адмирал»:
Олкинуора (Веремчук);
Лалонд — Альмквист, Бакош — Юнг — Сидляров;
Ибатуллин — Угольников, Ломако — Стрельцов В. — Стрельцов А.;
Дьяков — Калашников, Дельнов — Мерескин — Лисин;
Бобряшов, Островский — Козловский, Коннов — Петров — Дробин.
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