Объявлены составы на повторный товарищеский матч ЦСКА — «Адмирал»

Стали известны составы московского ЦСКА и хоккейного клуба «Адмирал» на товарищеский матч, сообщают команды в социальных сетях. Товарищеская встреча пройдёт в Москве сегодня, 7 августа, начало игры — в 13:00 мск. Первая игра завершилась победой команды Игоря Никитина со счётом 3:1.



ЦСКА:



Юханссон (Киселёв)

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Толчинский;

Киселевич — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Ибрагимов, Слепышев — Светлаков — Мамин;

Чмыхов — Макеев, Каницкий — Комиссаров — Антипов.



«Адмирал»:



Олкинуора (Веремчук);

Лалонд — Альмквист, Бакош — Юнг — Сидляров;

Ибатуллин — Угольников, Ломако — Стрельцов В. — Стрельцов А.;

Дьяков — Калашников, Дельнов — Мерескин — Лисин;

Бобряшов, Островский — Козловский, Коннов — Петров — Дробин.

И. Лисин — о поражении в игре с ЦСКА: «Адмиралу» по силам играть с чемпионом