Стали известны составы на матч «Локомотива» и СКА на турнире в Сочи
Стали известны составы «Локомотива» и СКА на матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 августа, начало игры — в 15:00 мск. Команда Алексея Кудашова подходит к встрече с двумя поражениями в двух матчах.
«Локомотив»:
Лазушин (Окоряк);
Афанасьев — Кронвалль, Е. Аверин — Ландер — Ратти;
Калинин — Черепанов, Да Коста— Красковский — Коваленко;
Савченко — Осипов, Апальков— Иванов — Ильенко;
Ковалёв, Козлов— Свитов— Романов, Слепец.
СКА:
Хелльберг (Налимов);
Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Мироманов— Рукавишников, Кагарлицкий — Кемппайнен — Барабанов;
Зуб — Дыбленко, Кузьменко — Бывальцев — Карпов;
Земчёнок — Валенцов, Тихонов— Каблуков— Кетов, Огирчук.
Кудашов: Ткачёва рассматриваем не как Гусева. У нас ещё Кагарлицкий есть
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