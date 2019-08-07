Стали известны составы на матч «Локомотива» и СКА на турнире в Сочи

Стали известны составы «Локомотива» и СКА на матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 августа, начало игры — в 15:00 мск. Команда Алексея Кудашова подходит к встрече с двумя поражениями в двух матчах.

«Локомотив»:



Лазушин (Окоряк);

Афанасьев — Кронвалль, Е. Аверин — Ландер — Ратти;

Калинин — Черепанов, Да Коста— Красковский — Коваленко;

Савченко — Осипов, Апальков— Иванов — Ильенко;

Ковалёв, Козлов— Свитов— Романов, Слепец.

СКА:



Хелльберг (Налимов);

Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Мироманов— Рукавишников, Кагарлицкий — Кемппайнен — Барабанов;

Зуб — Дыбленко, Кузьменко — Бывальцев — Карпов;

Земчёнок — Валенцов, Тихонов— Каблуков— Кетов, Огирчук.