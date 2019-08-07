«Спартак» — «Слован»: Гончаров получил «5+20» за грубый силовой приём

В товарищеском матче «Спартака» и «Слована» (2:3, завершён второй период) удаление до конца встречи получил защитник российского клуба Максим Гончаров, заработавший «5+20» за грубый силовой приём в центре площадки. Пострадавшего игрока братиславцев увели в раздевалку, на льду была кровь.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» красно-белых.

«Спартак»:



Беспалов (Хомченко);

Никишин — Рылов, Фёдоров — Ганзл — Даугавиньш;

Кутейкин— Педан, Талалуев — Столяров — Кокарев;

Гончаров — Кулик, Карсумс — Аркалов — Никонцев;

Кутузов — Тришин, Лещенко — Шабловский — Цыплаков.



Кубок Маунтфилд, который проходит в городе Градец-Кралове (Чехия), завершится сегодня, 7 августа. Помимо «Спартака» и «Маунтфилда» в турнире принимают участие «Динамо Пардубице» (Чехия) и «Слован» (Словакия).